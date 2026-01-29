Norton-Cuffy Juve contatto diretto con il Genoa | la risposta dà fiducia ai bianconeri Tutte le novità sulla trattativa

La Juventus ha avuto un primo contatto diretto con il Genoa sulla possibile trattativa per Norton-Cuffy. Il club rossoblù ha risposto in modo positivo, dando ai bianconeri segnali di fiducia. Ora si attende una svolta concreta.

Norton-Cuffy Juve, contatto diretto con il Genoa: la risposta del Grifone dà fiducia ai bianconeri. Vediamo tutte le novità sulla trattativa. La Juventus deve necessariamente mettere la Champions da parte, con la delicata trasferta di Parma all'orizzonte, per tuffarsi in un finale di sessione incandescente. Nel mezzo c'è il mercato, ancora tanto mercato, praticamente tutto. Saranno cinque giorni di corse e rincorse per la società, che ha ancora due priorità da risolvere in agenda. Solo dopo aver definito la situazione della punta Randal Kolo Muani, si potrà concentrarsi definitivamente sul colpo da fare sull'esterno.

