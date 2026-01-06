Infortuni Milan Nkunku ancora a parte Problemi anche per Loftus-Cheek E il mercato …
L'infortunio di Nkunku prosegue, con il centrocampista ancora a riposo. Anche Loftus-Cheek sta affrontando problemi fisici e si allena a parte. La situazione degli infortuni continua a rappresentare una sfida per il Milan, influenzando la rosa e le strategie di mercato. Restano da valutare gli sviluppi e le possibili soluzioni per garantire la competitività della squadra.
Si ferma un altro giocatore con gli infortuni che non si fermano in casa Milan. Non solo Nkunku, anche Loftus-Cheek lavora a parte. Le ultime novità da Sky Sport. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Ordine sul Milan: "Le indiscrezioni su Loftus-Cheek e Nkunku non sono segnali rassicuranti" - "Sono due le condizioni irrinunciabili perché il Milan possa resistere alla coppia regina Inter e Napoli, destinate a comandare dopo lo scatto. tuttomercatoweb.com
Nkunku davanti al bivio Milan: il Fenerbahce spinge, il Diavolo fissa il prezzo - Il Milan apre solo per 35 milioni, il giocatore vuole restare. milanosportiva.com
Milan Genoa, il recupero totale di Pulisic è sempre più vicino e Allegri pensa al tandem con Leao. Su Nkunku invece… - Milan Genoa, il recupero totale di Pulisic è sempre più vicino e Allegri pensa al tandem con Leao. milannews24.com
“"Fullkrug è un guascone, è empatico.. Ha faticato e ha avuto tanti infortuni al West Ham: 5 o 6 infortuni muscolari in un anno e mezzo. Qui al Milan deve staccare, è uno dominante: va gestito bene perché è uno che può fare la differenza. Tra lui e Lofuts-Cheek - facebook.com facebook
#CagliariMilan, probabili formazioni: scelte limitate dagli infortuni. #Allegri se la gioca così #milan #SerieA #SempreMilan x.com
