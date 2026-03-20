Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek, entrambi fuori causa dopo aver subito interventi chirurgici, sono vicini a un possibile rientro anticipato. I due giocatori del Milan, che attualmente sono in fase di riabilitazione, potrebbero tornare presto a disposizione della squadra. La situazione viene monitorata dai medici e dallo staff tecnico del club.

Milan-Torino, la difesa di Allegri sarà sempre la stessa con Tomori, De Winter e Pavlovic titolari. A centrocampo sicuri Rabiot e Modric titolari con Fofana e Ricci che si giocano l'ultimo posto. Questo perché non ci saranno ancora Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il difensore italiano, che sta recuperando dall'operazione per un'ernia, potrebbe accelerare i tempi di recupero e tornare a disposizione per Napoli-Milan di Pasquetta. Prima servirebbe il via libera con Gabbia che dovrebbe sottoporsi a test medici nei prossimi giorni. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si punta uno dei nuovi talenti della Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Infortuni Milan, Gabbia e Loftus-Cheek verso un rientro anticipato: i dettagli

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