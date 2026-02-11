Bugetti può tirare un sospiro di sollievo Ora è tutto rimandato alla chiusura indagini

Bugetti può tirare un sospiro di sollievo. La vicenda legata all’ex sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, si ferma qui per ora. Il rifiuto del patteggiamento da parte di Matteini Bresci, deciso ieri dal giudice di Firenze Fabio Gugliotta, non cambia la posizione di Bugetti. Ora tutto è rimandato alle indagini, che devono ancora fare chiarezza sui dettagli.

Il rifiuto al patteggiamento per Matteini Bresci, arrivato ieri dal giudice di Firenze Fabio Gugliotta, poco cambia nella posizione dell’ex sindaca di Prato, Ilaria Bugetti. Sicuramente avrà tirato un sospiro di sollievo: se fosse stato messo nero su bianco che Matteini era il corruttore, allora la procura avrebbe avuto una motivazione in più da spendere in fase di chiusura indagine e richiesta di rinvio a giudizio: se c’è il corruttore ci deve essere il corrotto. Per ora è tutto rimandato anche perché non è detto che la difesa di Matteini Bresci riprovi la strada del patteggiamento a indagini chiuse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

