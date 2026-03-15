Kirkwood batte Palou | vittoria epica ad Arlington 2026

Durante il Gran Premio di Arlington del 2026, Kyle Kirkwood ha conquistato la vittoria battendo Palou. La gara, che si è svolta senza incidenti gravi per la maggior parte del percorso, si è conclusa con Kirkwood al primo posto. La competizione ha visto anche altri piloti impegnati in battaglie sul circuito, portando a una corsa intensa e senza grandi sorprese.

Il Gran Premio di Arlington del 2026 ha Kyle Kirkwood imporsi in una gara inaugurale priva di incidenti gravi per la maggior parte della corsa. La vittoria arriva dopo un sorpasso decisivo su Alex Palou con quindici giri al termine, consolidando la sua posizione in testa alla classifica generale. Will Power ha completato il podio con Andretti Global, mentre Caio Collet ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera tra i neofiti. La corsa si è svolta su un tracciato stradale complesso dove la pulizia delle manovre ha permesso uno spettacolo intenso senza interruzioni prolungate fino agli ultimi istanti. Un incidente nella zona posteriore ha costretto l’uso della bandiera gialla solo negli ultimi quattro giri, portando a un finale sotto cautela. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kirkwood batte Palou: vittoria epica ad Arlington 2026 Articoli correlati IndyCar, Kirkwood scavalca Palou e trionfa ad ArlingtonKyle Kirkwood scavalca Alex Palou nel finale e vince di forza la prima edizione del GP di Arlington, terzo round della NTT IndyCar Series 2026. Arlington: Kirkwood perde la pole per 0,04s dopo erroreUn errore di concentrazione ha privato Kyle Kirkwood della possibilità di conquistare la pole position nel debutto del Gran Premio di Arlington.