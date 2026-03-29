IndyCar Barber | Alex Palou unico padrone della scena

Durante la quarta tappa della stagione NTT IndyCar Series al Barber Motorsport Park, Alex Palou si è distinto come il pilota più veloce, conquistando la vittoria. Lo spagnolo ha ripetuto il risultato ottenuto l’anno precedente, completando una giornata senza errori e battendo gli avversari in gara. La sua prestazione ha permesso di mantenere un ruolo di primo piano nel campionato.

Alex Palou ha dominato la quarta prova della NTT IndyCar Series al Barber Motorsport Park. Lo spagnolo ripete alla perfezione quanto fatto lo scorso anno riuscendo a primeggiare sulla concorrenza dopo una giornata semplicemente perfetta. La Honda #10 di Chip Ganassi Racing ha ottenuto la pole nella giornata di ieri e successivamente ha sempre controllato la scena. Senza bandiere gialle l’unico ostacolo è stato rappresentato da Christian Lungaard e dalla McLaren #7. Il danese si è avvicinato al leader della competizione in occasione dell’ultima sosta, il traffico delle auto più lente ha permesso al 24enne di avvicinarsi alla testa della corsa. Tutto è cambiato però al ritorno ai box della McLaren, un problema alla ruota posteriore destra ha limitato la corsa del nativo di Hedensted incoronando automaticamente Palou. 🔗 Leggi su Oasport.it

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