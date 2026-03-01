IndyCar Alex Palou riprende a vincere Il campione svetta a St Petersburg

Alex Palou ha conquistato la vittoria nel primo appuntamento della stagione 2026 della NTT IndyCar Series a St. Petersburg. Il pilota, campione in carica, ha preso il comando della gara e ha mantenuto la leadership fino alla bandiera a scacchi. La corsa si è svolta su un circuito cittadino, con vari sorpassi e momenti di pressione. Questo risultato segna un inizio promettente per il suo cammino in questa stagione.

Alex Palou inizia alla perfezione la stagione 2026 della NTT IndyCar Series imponendosi nell'opening round di St. Petersburg. Il #10 replica alla perfezione il risultato di dodici mesi fa controllando per oltre metà gara la competizione, lo spagnolo di Chip Ganassi Racing ha festeggiato il ventesimo acuto in carriera. Scott McLaughlin (Penske #3) ha gestito la prima posizione nei minuti iniziali di una prova che ha visto subito l'esclusione del debuttante Mick Schumacher. Il #47 di RLL è rimasto coinvolto in un incidente in curva 4 insieme a Santino Ferrucci (AJ Foyt #14), il contatto è stato causato da un errore in frenata da parte di Sting Ray Robb (Juncos Racing #77).