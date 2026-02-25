IndyCar chi sarà in grado di fermare Alex Palou?

Inizia da St. Petersburg un nuovo intenso anno per quanto riguarda la NTT IndyCar Series. Diciotto competizioni attendono i protagonisti, un 2026 da non perdere con tante novità tutte da scoprire in attesa della green flag di domenica. Le monoposto restano le medesime del 2025 e nuovamente verranno dotate del sistema ibrido introdotto a partire dall’evento di Mid-Ohio del 2023. Honda e Chevrolet si contendono il primato, i due principali motoristi hanno confermato l’impegno identico a quello degli ultimi anni. Nuove piste invece sono pronte per debuttare: il GP di Arlington e la nuova sede di Markham (Canada) attendono la IndyCar che nel 2026 disputerà nuovamente un round a Phoenix e tornerà ad avere la finale in quel di Laguna Seca. La domanda però alla vigilia dell’opening round nello Stato della florida è solo una: chi batterà Alex Palou? La risposta è molto complicata, il #10 di Chip Ganassi Racing è in uno stato di grazia incredibile, abile ad imporsi in ben otto delle diciassette competizioni disputate nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, Palou attacca Piastri e Norris: scoppia la polemicaRecentemente, Alex Palou ha espresso critiche nei confronti di Lando Norris e Oscar Piastri, scatenando una discussione nel mondo della Formula 1.

Henry Garcia minaccia di fermare il match se Ryan Garcia sarà in difficoltàHenry Garcia ha minacciato di interrompere il match se Ryan Garcia dovesse trovarsi in difficoltà.