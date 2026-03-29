Industriali il Veneto guida la protesta contro il governo | strappo sul decreto fiscale con tagli al credito d?imposta Patto di fiducia rotto

Gli industriali del Veneto hanno annunciato una protesta contro il governo in seguito all’approvazione del decreto fiscale. La misura prevede tagli al credito d’imposta, provocando una rottura nel rapporto di fiducia tra le parti. Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri, è stato oggetto di critiche da parte delle associazioni del settore, che considerano la normativa dannosa per le imprese locali.

VENETO - Il decreto Fisco approvato dal Consiglio dei ministri? Con una mano dà e con l'altra toglie. Anzi taglia, accusa Confindustria a livello sia nazionale che regionale, con particolare indignazione in Veneto per la sforbiciata del 65% al credito d’imposta, penalizzando gli investimenti in fonti di energia rinnovabile. «Non è solo un cambio di rotta inatteso, è una vera e propria rottura del patto di fiducia tra Stato e sistema produttivo», attacca il presidente regionale Raffaele Boscaini. Il provvedimento Come atteso, il provvedimento elimina il vincolo del “made in Europe” sui beni strumentali acquistati dalle imprese e che danno accesso all'iper-ammortamento, la maxi-deduzione fiscale sugli investimenti industriali. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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