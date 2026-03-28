Governo via libera al decreto fiscale | rinviata la tassa da 2 euro sui pacchi extra Ue credito d' imposta per chi investe Ecco tutte le novità

Il governo ha approvato un nuovo decreto fiscale che introduce diverse novità. È stato rinviato l'applicazione di una tassa di 2 euro sui pacchi provenienti da fuori dell’Unione Europea. Sono inoltre previste misure come un credito d’imposta del 35% per le imprese e nuovi incentivi destinati anche agli atleti dilettanti. Le disposizioni entreranno in vigore a breve e riguardano vari settori.

Nel primo Consiglio dei ministri dopo lo scossone del referendum e dopo le dimissioni di Daniela Santanché, Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'attività del governo: nella riunione di venerdì pomeriggio a Palazzo Chigi è stato infatti approvato l'atteso decreto fiscale. Fra le misure più importanti, il rinvio al primo luglio della tassa da due euro sui pacchi di piccolo valore in arrivo dai Paesi extra europei e un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 35% dell'importo richiesto, per le aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. Ecco nel dettaglio le misure, illustrate in un comunicato diffuso da Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Governo, via libera al decreto fiscale: rinviata la tassa da 2 euro sui pacchi extra Ue, credito d'imposta per chi investe. Ecco tutte le novità Articoli correlati Decreto fiscale, tassa sui pacchi extra Ue rinviata: tutte le misure del provvedimento approvato dal governoVia libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto fiscale, approvato nella riunione di venerdì 27 marzo a Palazzo Chigi. Slitta la tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue: perché l’imposta sarà sospesa e quando scattaLa correzione potrebbe arrivare nel decreto Milleproroghe: si va verso un rinvio della tassa da 2 euro sui mini pacchi di provenienza extra Ue, per... Approfondimenti e contenuti su Governo via libera al decreto fiscale... Temi più discussi: Caro carburanti, il governo dà il via libera al decreto. Meloni: tagli di 25 centesimi al litro; Via libera definito della Camera al Ddl di riforma della Croce Rossa: ecco cosa cambia; Via libera in Stato Regioni al rinnovo dell’Acn dei pediatri di libera scelta. Ok in Unificata al nuovo Piano non autosufficienza; Via libera UE alla direttiva anti-corruzione. In Italia è polemica sulla (non) reintroduzione dell'abuso d'ufficio. Decreto fiscale, via libera del governo: rinviata tassa Ue sui piccoli pacchiIl Cdm ha discusso e dato l'ok alla bozza di decreto fiscale. Al suo interno diverse misure tra cui il rinvio a luglio della tassa sui pacchi di piccole dimensioni spediti da Paesi extra Ue. Cancellat ... msn.com Via libera in Stato Regioni al rinnovo dell’Acn dei pediatri di libera scelta. Ok in Unificata al nuovo Piano non autosufficienzaVia libera della Stato-Regioni anche al decreto sugli indicatori del Fascicolo sanitario elettronico e al riordino degli Irccs. quotidianosanita.it Diversi Paesi europei hanno già proposto il divieto dei social network per i minori. Ora tocca all'Austria: la riforma ha il sostegno pieno del governo che dovrebbe presentarla entro l'estate https://l.euronews.com/vBSC - facebook.com facebook Approvato decreto Fiscale in Cdm: il governo ha cambiato idea in fretta su alcune tasse e ora le ritira x.com