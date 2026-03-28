Confindustria contro il decreto fiscale del governo | Penalizza le imprese lesa la fiducia La risposta di Giorgetti

Il decreto fiscale approvato ieri in Consiglio dei ministri ha suscitato reazioni da parte di Confindustria, che ha definito le misure adottate come penalizzanti per le aziende e ha dichiarato che compromettono la fiducia nel sistema. Oggi è arrivata la risposta di un rappresentante del governo, che ha commentato le critiche e difeso le disposizioni approvate.

Roma. 28 marzo 2026 - Il decreto fiscale approvato ieri in Consiglio dei ministri "introduce disposizioni molto penalizzanti per le imprese che hanno effettuato la prenotazione del credito d'imposta 5.0 tra il 7 e il 27 novembre 2025". Così il vicepresidente di Confindustria per le politiche industriali e il made in Italy, Marco Nocivelli, spiegando che il testo prevede un taglio del 65% del credito d'imposta richiesto. "Una simile decisione - che ricordiamo ha effetti retroattivi e lede il principio del legittimo affidamento - penalizza pesantemente le imprese che hanno completato ingenti investimenti nel 2025 e che si troveranno ad affrontare ulteriori problemi di liquidità in un momento già particolarmente complesso", sottolinea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Confindustria contro il decreto fiscale del governo: “Penalizza le imprese, lesa la fiducia”. La risposta di Giorgetti Articoli correlati Confindustria contro il Governo per i tagli a Transizione 5.0: Imprese penalizzate, così si mina la fiduciaIl decreto fiscale approvato ieri in cdm “introduce disposizioni molto penalizzanti per le imprese che hanno effettuato la prenotazione del credito... Leggi anche: Il Governo lavora al decreto energia. Le reazioni: l’ultima bozza penalizza le piccole imprese Altri aggiornamenti su Confindustria contro il decreto fiscale... Temi più discussi: Iperammortamento: se tutto va bene, ad aprile i decreti. Ma mancano almeno 1,3 miliardi. E le imprese attendono; Punto stampa del Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini (19.03.2026); Confindustria vede nero, recessione se la guerra non si ferma; Aleotti (Confindustria): I ragazzi chiedono progetti per il futuro. Incentivi su casa e lavoro per gli under35. Approvato il Decreto fiscale, Confindustria critica il taglio al credito d'impostaConfindustria non ha preso molto bene le ultime decisioni del Governo in tema di sostegno agli investimenti. Il decreto fiscale approvato ieri e pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale introduce infatti ... msn.com Confindustria all’attacco del governo sul decreto fiscale: Lesa fiducia, pesantemente penalizzatiMILANO – Il comunicato del governo post-consiglio dei ministri pareva mettere le mani avanti e in effetti il passaggio del decreto fiscale – quello che rinvia la tassa sui pacchi, approvato venerdì ... repubblica.it Una nuova indagine - di Deloitte e Bdi, la Confindustria tedesca - mostra che sempre più aziende valutano di spostare impianti e investimenti oltre i confini nazionali per ridurre i rischi. L'articolo di Pierluigi Mennitti x.com RINNOVABILI IN CAPITANATA Confindustria lancia l'allarme sul nuovo Ddl della Regione - facebook.com facebook