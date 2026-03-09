Bloccate in India | Non riusciamo a rientrare in Italia una vera odissea

Da ilrestodelcarlino.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro turiste di Modena, tutte impiegate nell’Ausl, si trovano in India dal 5 marzo e non riescono a tornare in Italia. Da allora, sono bloccate nel Paese e descrivono la situazione come una vera odissea. La loro richiesta di rientro non ha ancora trovato una soluzione, lasciandole in una condizione di incertezza.

Modena, 9 marzo 2026 – “Siamo quattro turiste di Modena, lavoriamo all’Ausl e ci troviamo in India e dal 5 marzo ”. Inizia così l’appello inviato via mail di quattro modenesi rimaste bloccate a causa della guerra. “Non riusciamo a rientrare in Italia per la cancellazione dei voli – spiega Francesca Vacca –. L’odissea è iniziata inizia con la prima cancellazione del volo Delhi-Milano via Abu Dhabi, che viene costantemente riprogrammato e cancellato. Abbiamo contattato l’Ambasciata italiana in India e la Farnesina in Italia, sentendoci solo dire che data la situazione era nostro dovere provvedere al riacquisto di voli di rientro e di riformulare il soggiorno presso Delhi i cui tempi potevano variare da una settimana fino a fine marzo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bloccate in india non riusciamo a rientrare in italia una vera odissea
© Ilrestodelcarlino.it - Bloccate in India: “Non riusciamo a rientrare in Italia, una vera odissea”

Isolate da una frana, odissea sulle Apuane. Due famiglie bloccate dalla strada inagibileCarrara, 3 febbraio 2026 – Due famiglie da una settimana stanno vivendo isolate e senza gas a causa di una frana.

L’Odissea – Una Vera Troyata: Thomas Centaro torna all’EcoTeatro di Milano il 27 e 28 marzoDopo i sold out di “Kiss Me Licia – Il Musical”, l’autore, regista e produttore Thomas Centaro riporta in scena uno dei suoi titoli-cult: “L’ODISSEA...

Contenuti e approfondimenti su Bloccate in India Non riusciamo a....

Discussioni sull' argomento Bloccate in India: Non riusciamo a rientrare in Italia, una vera odissea; Crema - Bloccati in India; Scali e turisti bloccati dall'India alle Maldive. Aiutiamo i lombardi; Italiani bloccati in Medio Oriente: oggi cinque voli di rientro. Le testimonianze.

bloccate in india nonBloccate in India: Non riusciamo a rientrare in Italia, una vera odisseaIl disperato appello di quattro turiste e dipendenti dell’Ausl: Abbiamo comprato nuovi biglietti ma continuano a cancellare i voli. La Farnesina e l’Ambasciata ci dicono di trovare da noi una soluzio ... ilrestodelcarlino.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.