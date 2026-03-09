Bloccate in India | Non riusciamo a rientrare in Italia una vera odissea

Quattro turiste di Modena, tutte impiegate nell’Ausl, si trovano in India dal 5 marzo e non riescono a tornare in Italia. Da allora, sono bloccate nel Paese e descrivono la situazione come una vera odissea. La loro richiesta di rientro non ha ancora trovato una soluzione, lasciandole in una condizione di incertezza.

Modena, 9 marzo 2026 – “Siamo quattro turiste di Modena, lavoriamo all’Ausl e ci troviamo in India e dal 5 marzo ”. Inizia così l’appello inviato via mail di quattro modenesi rimaste bloccate a causa della guerra. “Non riusciamo a rientrare in Italia per la cancellazione dei voli – spiega Francesca Vacca –. L’odissea è iniziata inizia con la prima cancellazione del volo Delhi-Milano via Abu Dhabi, che viene costantemente riprogrammato e cancellato. Abbiamo contattato l’Ambasciata italiana in India e la Farnesina in Italia, sentendoci solo dire che data la situazione era nostro dovere provvedere al riacquisto di voli di rientro e di riformulare il soggiorno presso Delhi i cui tempi potevano variare da una settimana fino a fine marzo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

