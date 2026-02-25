Ancora dazi Usa, ancora caos. Fino al blocco delle spedizioni. I balzelli commerciali voluti da Donald Trump, dopo che la sentenza della Corte suprema americana ha dichiarato illegali alcune delle tariffe, hanno portato allo sfogo di un imprenditore veneto che ha deciso di fermare tutto. “Abbiamo dovuto bloccare le spedizioni di saldatrici negli Stati Uniti perché è un momento di estrema confusione – dice a LaPresse Andrea Barocco, ceo di Stel, azienda del vicentino che produce saldatrici che con l’export verso gli Usa registra il 30% del fatturato – dopo quello che abbiamo sperimentato meno di un anno fa sulla nostra pelle abbiamo capito che in questi momenti bisogna restare fermi, perché non si sa cosa può succedere”. L’esperienza di quella prima fase di “dazi contro dazi”, di stop and go e di cambi improvvisi delle tariffe brucia ancora. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dazi, caos tariffe e spedizioni bloccate: lo sfogo di un imprenditore

