Indennità di pronto soccorso | Regione pronta a mettere risorse proprie il Nursind incalza

La Regione ha annunciato di essere disposta a destinare risorse proprie per coprire l’indennità di pronto soccorso prevista dal Ccnl, cercando di colmare il divario tra le cifre stabilite a livello nazionale e i trasferimenti effettivi dallo Stato alle Regioni. A partire dal 2026, sono previsti circa 5,8 milioni di euro all’anno. Il Nursind ha già sollecitato un intervento in questo senso.

La Regione apre alla possibilità di aggiungere risorse proprie per garantire l’indennità di pronto soccorso prevista dal Ccnl, coprendo il divario tra quanto stabilito dal contratto nazionale e quanto lo Stato trasferisce effettivamente alle Regioni: circa 5,8 milioni di euro all’anno dal 2026. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Indennità Pronto soccorso, Nursind Umbria: "Nessuna risposta dalla Regione, tenuta servizi a forte rischio"L'appello del sindacato infermieri: "Senza incentivi economici adeguati e risposte contrattuali concrete rischia di alimentare ulteriormente la... Sanità, accordo fra Regione e sindacati sull'indennità di pronto soccorso: più risorse ai sanitariUn nuovo accordo fra Regione Umbria e sigle sindacali del comparto sanità (Cisl fp, Fials, Nursind, Nursing up) a sostegno dei sanitari impiegati in... Contenuti utili per approfondire Indennità di. Temi più discussi: Pronto soccorso, in Veneto 60 milioni per l'indennità dei sanitari: Risorse contro la fuga del personale; Indennità di pronto soccorso, Cgil-Uil: La Regione mette una pezza al contratto nazionale di lavoro; Indennità di pronto soccorso, Cisl Fp ER: bene la svolta di De Pascale, confermata la nostra tesi; Sardegna: in campo oltre 25 milioni per i pronto soccorso. Indennità di pronto soccorso, Nursind Emilia-Romagna: Regione pronta a investire risorse proprie. Bene, ma alle parole seguano i fattiIndennità di pronto soccorso, Nursind Emilia-Romagna: Regione pronta a investire risorse proprie. Bene, ma alle parole seguano i fatti ... nursetimes.org In Veneto stanziati 60,6 milioni di euro per le indennità di Pronto SoccorsoLa Giunta regionale del Veneto ha stanziato 60,6 milioni di euro per l'indennità di Pronto Soccorso al personale dei servizi dell'emergenza-urgenza, per il periodo dal primo giugno 2023 al 31 dicembre ... ansa.it Medici di base, indennità per chi sceglie le sedi disagiate: pronto l'accordo - facebook.com facebook Indennità di pronto soccorso, la @RegioneER stanzia 6 milioni l'anno, in linea con il ccnl 2022-24. La soddisfazione di Stefano Franceschelli ( @CislFpER) ai microfoni di @trc_tv #Bologna: "Ora l'obiettivo primario del prossimo incontro, previsto per #6m x.com