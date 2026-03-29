Un’indagine è aperta sulla morte di una donna e di suo figlio di un anno nel lago di una località nel nord Italia. Finora non sono stati trovati segni di violenza sui corpi. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause del decesso, senza aver ancora formulato ipotesi ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Rovigo, 29 marzo 2026 – E’ la pista dell’ omicidio-suicidio quella che battono gli investigatori nella morte della donna di 39 anni e del suo piccolo di appena uno trovati senza vita ieri nel piccolo laghetto artificiale a Castelguglielmo, una zona di campagna all'imbocco della Transpolesana non lontana dalla zona industriale. Trovati morti nel laghetto: il video delle indagini L’inchiesta per omicidio. La procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per omicidio, anche se per ora non è a carico di nessuno. E comunque resta aperta anche la pista dell’incidente: quello che pare ormai certo è che non si sia trattato di una morte violenta perché sui corpi di mamma e figlio non c’erano segni di contusioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Indagine per omicidio sulla morte di mamma e figlio di 1 anno nel lago. “Nessun segno di violenza”

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