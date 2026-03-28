Nel pomeriggio di sabato 28 marzo, sono stati recuperati in un laghetto artificiale nella zona industriale di Castelguglielmo il corpo di una donna e di un bambino di circa un anno. Le autorità hanno confermato che sui corpi non sono stati trovati segni di violenza e sono state avviate indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento.

Il corpo di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati nella giornata di oggi, sabato 28 marzo, in un laghetto artificiale nella zona industriale di Castelgugliemo, in provincia di Rovigo, in Veneto. Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza. La vicenda Al momento non sono stati rilevati segni di violenza sui corpi della donna e del bambino trovati morti in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. I corpi sono stati visti in acqua nel primo pomeriggio da un passante. A quanto emerge, le due vittime sarebbero di origini asiatiche, ma al momento non sono note le loro identità. La donna avrebbe 35-40 anni, il piccolo circa 12 mesi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rovigo, il corpo di una donna e di un bambino ritrovati in un lago artificiale: nessun segno di violenza, scattano le indagini

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