Bimba di 1 anno cade nel lago sulla scalinata di piazza Cavour | salvata dalla mamma

Ieri a Como, in piazza Cavour, una bambina di un anno è caduta nel lago dalla scalinata. L’incidente, che ha coinvolto anche la madre di 38 anni, si è risolto senza gravi conseguenze grazie all’intervento tempestivo dei presenti e delle squadre di emergenza. L’episodio ricorda l’importanza della vigilanza in aree pubbliche vicino all’acqua, specialmente con bambini piccoli.

Grande spavento domenica pomeriggio sul lungolago di Como. La piccola e la madre di 38 anni soccorse in codice verde e portate al Sant’Anna Grande spavento ieri, domenica 25 gennaio, in piazza Cavour a Como. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), un incidente in acqua ha visto coinvolte, fortunatamente senza gravi conseguenze, una bimba di un anno e la madre di 38 anni. Secondo quanto segnalato, la piccola sarebbe scivolata sulla scalinata finendo nel lago. La madre si sarebbe immediatamente tuffata per riuscire a salvarla. L’allarme è scattato intorno alle 15.32. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa, con il coinvolgimento dei carabinieri di Como e il coordinamento della Soreu dei Laghi.🔗 Leggi su Quicomo.it

