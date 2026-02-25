Tragico incidente a Calco schianto tra un camion e tre auto | due morti e due feriti

Calco (Lecco), 25 febbraio 2026 – Tragico incidente stradale, oggi pomeriggio poco dopo le 15.30, sulla Sp ex Ss 342, a Calco, nel Lecchese: due uomini sono morti, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Da chiarire le cause e l’esatta dinamica di quanto accaduto. Viabilità in tilt. Lo schianto. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di uno scontro frontale che ha visto coinvolti un autoarticolato e tre auto andate completamente distrutte nell’impatto, una si è anche ribaltata al termine della carambola. La dinamica e le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine che si stanno occupando di tutti i rilievi. I soccorsi. Non appena scattato l'allarme, la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto l'elisoccorso decollato da Milano, l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e un secondo equipaggio della Croce Bianca di Besana Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

