Incidente stradale nel Foggiano | scontro ' frontale' tra un' auto e un autobus di linea

Nella serata di ieri, sabato 28 marzo, si è verificato un incidente stradale nel Foggiano, alle porte di San Paolo di Civitate. Intorno alle 20, un'auto e un autobus di linea Ferrovie del Gargano sono entrati in collisione frontale. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alle persone coinvolte.

Intorno alle 20 di ieri, sabato 28 marzo, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un impatto ‘frontale’ tra un'autovettura e un bus di linea Ferrovie del Gargano. Il fatto è successo lungo via Torremaggiore. Sul posto sono immediatamente giunti i mezzi di soccorso e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Seguono aggiornamenti. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Incidente stradale nel Foggiano: scontro 'frontale' tra un'auto e un autobus di linea Articoli correlati Incidente stradale, frontale tra auto: due donne trasportate in ospedaleUn incidente stradale si è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, sabato 7 febbraio, in strada di San Rocco. Incidente stradale, frontale tra due auto: tre feriti trasportati in ospedaleIncidente frontale a Besana Brianza, tre persone vengono trasferite in ospedale in codice giallo. Una selezione di notizie su Incidente stradale Discussioni sull' argomento Paura in via Manzoni, finisce contro due auto parcheggiate e si ribalta: a bordo due ragazze - FoggiaToday; Inseguimento nel Foggiano, due poliziotti feriti; Arresto Tiger Woods: le reazioni nel Foggiano dopo l’incidente del campione; Foggia, auto si ribalta all’incrocio tra la Ss 673 e la Ss 90: un ferito trasportato in ospedale. Morta in un incidente stradale nel foggiano, arrestato il marito per omicidio premeditatoLa Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie, la 47enne Lucia Salcone, morta il ... notizie.tiscali.it L’ENNESIMO INCIDENTE STRADALE PER UN SORPASSO AZZARDATO, PREGIUDICA IL RITORNO DI TIGER WOODS AL... x.com Una turista israeliana di 12 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco prima dell'una di notte alla stazione di Belleville, in Savoia, Francia, secondo quanto riferito dalla prefettura del dipartimento. #ANSA - facebook.com facebook