Incidente stradale nel Foggiano | scontro ' frontale' tra un' auto e un autobus di linea

Da foggiatoday.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, sabato 28 marzo, si è verificato un incidente stradale nel Foggiano, alle porte di San Paolo di Civitate. Intorno alle 20, un'auto e un autobus di linea Ferrovie del Gargano sono entrati in collisione frontale. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alle persone coinvolte.

Intorno alle 20 di ieri, sabato 28 marzo, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un impatto ‘frontale’ tra un'autovettura e un bus di linea Ferrovie del Gargano. Il fatto è successo lungo via Torremaggiore. Sul posto sono immediatamente giunti i mezzi di soccorso e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Seguono aggiornamenti. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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