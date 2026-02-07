Incidente stradale frontale tra auto | due donne trasportate in ospedale

Questa mattina a San Rocco due auto si sono scontrate frontalmente in strada. Due donne sono rimaste ferite e sono state portate d’urgenza in ospedale. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno gestito la situazione e trasportato le ferite. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Un incidente stradale si è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, sabato 7 febbraio, in strada di San Rocco. Un frontale tra due autovetture avvenuto all'altezza del confine tra i Comuni di Terni e Stroncone. Sono intervenuti i vigili del fuoco, giunti con una squadra, gli operatori.

