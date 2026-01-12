Si schianta contro le auto in sosta e si cappotta | incidente in via Cimabue

Nella notte a Arezzo, in via Cimabue, si è verificato un incidente stradale intorno alle 00:30. Una donna alla guida di un veicolo ha perso il controllo, andando a collidere con alcune auto in sosta e cappottando. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le verifiche del caso. La dinamica dell’accaduto sarà oggetto di ulteriori approfondimenti delle autorità competenti.

Rocambolesco incidente questa notte, poco dopo le 00,30, in via Cimabue ad Arezzo. Qui, secondo quanto appreso, una donna alla guida di una vettura sarebbe andata a sbattere contro delle auto in sosta. In seguito all'impatto il mezzo sul quale viaggiava la signora di sarebbe ribaltato. Sul posto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Incidente stradale, si schianta contro le auto in sosta e si ribalta: 25enne in ospedale Leggi anche: Auto si schianta contro il muro e si cappotta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Perde il controllo della sua auto e si schianta contro le auto in sosta: ferita una 40enne; Pordenone, auto in fuga si schianta contro un veicolo in sosta, coinvolto anche un mezzo della polizia: due agenti feriti; Inseguimento a Pordenone: auto in fuga si schianta contro un veicolo in sosta; Perde il controllo della sua auto e si schianta contro le auto in sosta: ferita una 40enne. Perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto in sosta: Riccardo muore a 21 anni - Riccardo Ferraiolo, 21 anni, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un'auto in sosta in via Mannelli, a Firenze ... fanpage.it

L'inseguimento a tutto gas per le vie del centro finisce con lo schianto contro un'Audi in sosta: nella carambola coinvolta un'auto della polizia, feriti due agenti - Un'automobile che sfugge al fermo della polizia: è da questo episodio che è scaturito un pericoloso inseguimento ad alta velocità tra le principali vie del centro di Pordenone, culminato qu ... ildolomiti.it

Ubriaco alla guida, si schianta contro le auto in sosta. A Camerino in tre sorpresi con la cocaina - MACERATA I carabinieri del comando provinciale hanno messo a segno un maxi servizio di controllo del territorio. corriereadriatico.it

Napoli, paura a Mergellina: auto si schianta contro la ringhiera del Lungomare di via Caracciolo - facebook.com facebook

Auto sbanda e si schianta contro il guard-rail a Vicenza. Un passeggero portato in ospedale per accertamenti #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.