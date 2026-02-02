Un incidente grave si è verificato questa pomeriggio lungo la Statale 131 vicino a Santa Cristina, in provincia di Oristano. Un’auto bianca è finita fuori strada dopo aver impattato contro la protezione laterale, ribaltandosi. Due persone sono rimaste ferite, una in condizioni serie. I soccorritori sono arrivati rapidamente sul posto, ma la situazione resta sotto osservazione. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Un incidente stradale grave ha coinvolto un'auto bianca lungo la Statale 131, nei pressi della località di Santa Cristina, in provincia di Oristano, intorno alle 15.30 di lunedì 2 febbraio 2026. Il veicolo, che procedeva nella direzione sud, ha perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento, urtando con violenza la barriera di protezione laterale. L'impatto è stato così violento da provocare il ribaltamento del mezzo, che si è schiantato sulla carreggiata in posizione capovolta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: il 118 ha soccorso entrambi i passeggeri, due uomini di età non ancora resa nota.

© Ameve.eu - Due feriti in incidente stradale: auto ribaltata dopo impatto con la protezione laterale, uno in condizioni gravi

Alle 10:35, l'ASL Toscana Sud Est ha ricevuto la segnalazione di un incidente stradale a Ceciliano, nel comune di Arezzo.

Un incidente si è verificato questa mattina sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7, causando il ribaltamento di un'auto e il ferimento di quattro persone, due delle quali in condizioni gravi.

