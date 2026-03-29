Il keu si è sbriciolato Smantellate le accuse agli imputati illustri

A Firenze il procedimento giudiziario riguardante il keu si è concluso con la demolizione delle accuse nei confronti di alcuni imputati di rilievo. Durante l’udienza preliminare sono stati ridimensionati gli addebiti e sono stati disposti numerosi proscioglimenti, aprendo la strada a due processi distinti, uno nella città toscana e l’altro in un’altra località della regione.

Firenze L’inchiesta terremoto sul keu polverizzata nell’udienza preliminare: ci sarà un processo, anzi due (uno ad Arezzo e un altro a Pisa), ma le contestazioni si riducono e i proscioglimenti sono tanti. E illustri: non luogo a procedere per l’ex sindaca di Santa Croce sull’Arno, Giulia Deidda, Pd, accusata di essere membro di una vasta associazione per delinquere - smontata dalla sentenza - con i vertici delle associazioni dei conciatori e l’ex capo di gabinetto della giunta regionale di Enrico Rossi, Ledo Gori, e il dirigente della direzione ambiente Edo Bernini, prosciolti pure loro. Sopravvivono le ipotesi di reati ambientali a carico dei Lerose, ubicati per competenza territoriale nei tribunali competenti sulle sedi dei due impianti - Bucine e Pontedera - che avrebbero smaltito i rifiuti del mondo conciario e orafo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il keu si è sbriciolato. Smantellate le accuse agli imputati illustri Articoli correlati Keu, accuse smantellate. L’ex sindaca: “Anni difficili, ma la giustizia è una cosa seria”Santa Croce sull’Arno (Pisa), 29 marzo 2026 – Tra i prosciolti l’ex sindaca di Santa Croce sull’Arno e Ledo Gori, allora capo di gabinetto in Regione. Leggi anche: Processo Keu, assolti tutti gli imputati aretini Tutti gli aggiornamenti su Il keu si è sbriciolato Smantellate le... Argomenti discussi: Il keu si è sbriciolato. Smantellate le accuse agli imputati illustri. Keu, accuse smantellate. L’ex sindaca: Anni difficili, ma la giustizia è una cosa seriaSanta Croce sull’Arno (Pisa), 29 marzo 2026 – Tra i prosciolti l’ex sindaca di Santa Croce sull’Arno e Ledo Gori, allora capo di gabinetto in Regione. lanazione.it Il caso Keu, altro rinvio: Per acquisire documentiUn altro rinvio. Stavolta a settembre. Dopo un duello di eccezioni. E’ l’udienza preliminare dell’inchiesta Keu che si è trovata ieri – si apprende - a sciogliere nodi emersi al precedente passaggio ... lanazione.it