Inchiesta Keu ancora due udienze

Si prosegue l’udienza preliminare dell’inchiesta Keu davanti al giudice per le udienze preliminari di Firenze. Sono ancora in corso le discussioni, con 24 persone fisiche e sei società coinvolte nel procedimento. L’esito delle ultime battute sarà determinante per le prossime fasi del procedimento giudiziario.

Ultime battute davanti al gup di Firenze per l'udienza preliminare dell'inchiesta Keu che vede imputate 24 persone fisiche e sei società. Ieri sono proseguite le discussioni dei legali per gli imputati per i quali la procura di Firenze chiede il processo e che – secondo il programma – dovrebbero terminare al prossimo passaggio in aula, il 30 gennaio. Poi, però, da quanto abbiamo appreso, il giudice ha annunciato che probabilmente servirà una successiva udienza per le posizioni che hanno chiesto il rito abbreviato. Sono quattro posizioni, tutte del filone aretino dell'indagine della procura antimafia di Firenze.

