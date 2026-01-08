Firenze | incendiati nella notte dehors di sei locali in centro caccia al piromane

Nella notte a Firenze, sei locali del centro hanno subito incendi ai dehors, tra cui ristoranti e bar come Sgrano, Soul Kitchen, Moyo, Los Chicos Tex Mex, Braceria Auditore e Osteria dei Leoni. Al momento, è in corso la ricerca di un piromane responsabile di questi atti dolosi. La situazione resta sotto controllo mentre le autorità indagano per individuare i responsabili.

I locali che hanno subito danni sono il ristorante Sgrano, i bar Soul Kitchen e Moyo, il ristorante Los Chicos Tex Mex, la Braceria Auditore e l'Osteria dei Leoni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

