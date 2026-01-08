Firenze | incendiati nella notte dehors di sei locali in centro caccia al piromane

Nella notte a Firenze, sei locali del centro hanno subito incendi ai dehors, tra cui ristoranti e bar come Sgrano, Soul Kitchen, Moyo, Los Chicos Tex Mex, Braceria Auditore e Osteria dei Leoni. Al momento, è in corso la ricerca di un piromane responsabile di questi atti dolosi. La situazione resta sotto controllo mentre le autorità indagano per individuare i responsabili.

Firenze, strage di dehors in via dei Benci e via dei Neri: colpiti sei locali - Colpiti il ristorante Sgrano, i bar Soul Kitchen e Moyo, il ristorante Los Chicos Tex Mex, la Braceria Auditore e l’Osteria dei Leoni ... corrierefiorentino.corriere.it

Tre incendi nella notte in centro. Fiamme nel dehors del Savoy. Spunta l’ipotesi del piromane - È quanto accaduto all’alba di ieri nelle vie dell’area Unesco di Firenze. lanazione.it

ULTIM’ORA Colpo intorno alle 6.30 sulla carreggiata Nord dell’A14. Chiodi, fumogeni e mezzi incendiati. Tratto chiuso tra Ortona e Pescara Sud, code e deviazioni obbligate - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.