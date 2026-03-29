Avevano i capelli in fiamme Rogo in una discoteca all’interno 750 persone

Un incendio scoppiato in una discoteca ha causato il panico tra le circa 750 persone presenti. Il rogo ha provocato una fuga di massa mentre fumo e fiamme si diffondevano all’interno del locale. La notte, che avrebbe dovuto essere di svago, si è trasformata in un episodio di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Una notte che doveva essere di festa si è trasformata in un incubo per centinaia di persone. Un violento incendio ha infatti devastato un nightclub gremito, costringendo centinaia di presenti a una fuga improvvisa tra fumo e fiamme. L’allarme è scattato nel cuore della notte, mentre la musica ancora riempiva la sala e i clienti affollavano la pista da ballo. >> Giorgia Meloni, pessima notizia: costa sta succedendo Erano circa le 3:45 del mattino quando il rogo è esploso all’interno del locale, propagandosi in pochi istanti e avvolgendo la struttura. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero diffuse con estrema rapidità, rendendo necessaria un’ evacuazione immediata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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