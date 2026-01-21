Durante un controllo nel quartiere Mariconda, la Polizia ha scoperto una rubinetteria rubata all’interno di una roulotte. L’intervento ha portato alla denuncia di due persone per ricettazione. L’operazione si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione dei reati in zona, contribuendo a garantire maggiore sicurezza alla comunità locale.

Due persone sono state denunciate per ricettazione nel corso di un controllo effettuato dalla Polizia nel quartiere Mariconda. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione relativa alla presenza sospetta di alcuni soggetti all’interno di una roulotte parcheggiata nella zona. Gli agenti intervenuti hanno proceduto all’identificazione delle persone presenti e a una verifica del mezzo. All’interno della roulotte è stato rinvenuto materiale di rubinetteria, risultato successivamente rubato dal portabagagli di un’autovettura parcheggiata nello stesso quartiere durante la notte precedente. La merce recuperata è stata restituita alla legittima proprietaria. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Rubinetteria rubata scoperta in una roulotte: due denunce nel quartiere Mariconda

Valle Telesina, guida in stato di ebbrezza e targa rubata: due denunce e una patente ritirataNella settimana appena conclusa, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno intensificato i controlli nella Valle Telesina, denunciando due persone per guida in stato di ebbrezza e furto di targa, e ritirando una patente.

Leggi anche: Scoperta dai carabinieri base di spaccio nel quartiere San Leone: arrestati due pusher

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Rubinetteria rubata scoperta in una roulotte: due denunce nel quartiere MaricondaDue persone sono state denunciate per ricettazione nel corso di un controllo effettuato dalla Polizia nel quartiere Mariconda. L’intervento è scattato a ... zon.it