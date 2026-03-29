Inaugurato il grande acquedotto della Valle Orco | com' è fatto l’impianto che raggiunge 130.000 utenti

Sabato 28 marzo 2026 è stato inaugurato l’impianto che porta l’acqua potabile alla Valle Orco, con il taglio del nastro al potabilizzatore situato a Locana. L’opera collega diverse zone della valle e serve circa 130.000 utenti. L’impianto comprende un’acquedotto, un impianto di trattamento e una rete di distribuzione che raggiunge le comunità locali.

Costo complessivo: 254.534.000 euro. “Si tratta dell’opera che rappresenta la miglior capacità di programmazione e progettazione di SMAT", evidenzia il Presidente di SMAT, Paolo Romano Con il taglio del nastro al potabilizzatore realizzato a Locana, l’acquedotto della Valle Orco è stato inaugurato sabato 28 marzo 2026. L’avvio dei cantieri era stato presentato ufficialmente il 4 novembre 2023 nell’area di quasi 3 ettari, che oggi ospita l’impianto di potabilizzazione dell’acquedotto. Le opere sono dunque state completate in due anni e 4 mesi. L’infrastruttura, una delle più rilevanti fra quelle contenute nel piano industriale di SMAT, ha... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Inaugurato il grande acquedotto della Valle Orco: com'è fatto l’impianto che raggiunge 130.000 utenti Articoli correlati Marathon non raggiunge i 100.000 giocatori simultanei su Steam, ma le recensioni degli utenti sono positiveIl debutto di Marathon su Steam ha attirato molta attenzione nella community dei videogiochi. A Hera la gestione delle reti di società Acquedotto della Valle del LamoneFirenze, 3 gennaio 2026 – Dall'1 gennaio 2026 reti e impianti dell'acquedotto dei Comuni di Marradi (Firenze), Brisighella e di tutto il territorio... Aggiornamenti e notizie su Valle Orco Temi più discussi: Inaugurato il grande acquedotto della Valle Orco: com'è fatto l’impianto che raggiunge 130.000 utenti; Grande Acquedotto della Valle Orco inaugurazione a Locana: nasce l’infrastruttura strategica da 800 litri al secondo; Inaugurato il maxi acquedotto nel Canavese. 140 km di tubi e milioni spesi: l’acqua basterà?; Smat, inaugurato il grande acquedotto della Valle Orco. Smat, inaugurato il grande acquedotto della Valle OrcoCon il taglio del nastro al Potabilizzatore realizzato a Locana, in Frazione Praie, è stato inaugurato questa mattina l’Acquedotto della Valle Orco. torinoggi.it LOCANA - Inaugurato il nuovo acquedotto della Valle Orco: acqua di montagna dai rubinetti di 50 Comuni - FOTO e VIDEOTaglio del nastro, questa mattina in frazione Praie a Locana, per il nuovo acquedotto della Valle Orco. Un'opera realizzata dalla Smat con un investimento complessivo di 252 milioni di euro ... quotidianocanavese.it (ANSA) - LOCANA, 28 MAR - E' stato inaugurato questa mattina in frazione Praie a Locana, nel Torinese, il nuovo acquedotto della Valle Orco. A fare gli onori di casa il presidente della Smat, Paolo Romano: L'opera rappresenta un'importante infrastruttura … - facebook.com facebook Smat inaugura il nuovo acquedotto della Valle Orco: servirà 50 comuni x.com