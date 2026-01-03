A Hera la gestione delle reti di società Acquedotto della Valle del Lamone

A partire dal 1° gennaio 2026, le reti e gli impianti dell’acquedotto dei Comuni di Marradi, Brisighella e dell’intero territorio di Faenza sono affidati alla gestione diretta del gruppo Hera. Questa modifica riguarda la gestione delle reti idriche di queste aree, garantendo continuità e qualità del servizio per i cittadini e le attività locali. La transizione si inserisce nel quadro delle strategie di efficienza e modernizzazione delle infrastrutture idriche.

Firenze, 3 gennaio 2026 – Dall' 1 gennaio 2026 reti e impianti dell'acquedotto dei Comuni di Marradi (Firenze), Brisighella e di tutto il territorio di Faenza sono gestiti direttamente dal gruppo Hera. La multiutility ha concluso il percorso di acquisizione del ramo di azienda della Società Acquedotto Valle del Lamone (Savl) Srl, che fino al 31 dicembre 2025 si è occupata delle attività di captazione, potabilizzazione e adduzione delle acque ad uso potabile, andando così a completare la gestione integrata del servizio idrico nei tre comuni, dalla captazione delle acque potabili fino alla depurazione.

