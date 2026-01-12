Tutto Nuvolo in 11 mostre | inaugurata la prima mostra del Centenario di Giorgio Ascani
Nel 2026 si celebra il centenario di Giorgio Ascani, conosciuto come Nuvolo. Per l’occasione, la Pinacoteca Comunale di Città di Castello ospita una serie di mostre dedicate al suo lavoro pittorico. La prima di queste esposizioni offre un’occasione per riscoprire la produzione artistica di un maestro tifernate, contribuendo a valorizzare il suo patrimonio culturale e artistico.
Il 2026, anno in cui il maestro, Giorgio Ascani, detto Nuvolo, compie cento anni, propone la riscoperta del lavoro pittorico dell’artista tifernate con una serie di mostre che saranno ospitate presso la Pinacoteca Comunale di Città di Castello.Presentazione ciclica delle opere, ripropone una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
