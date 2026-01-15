Processo Nada Cella in aula l’ultima difesa del legale di Soracco La sentenza nel pomeriggio Cecere assente

In aula si è svolta l’ultima difesa di Marco Soracco, accusato di favoreggiamento nel processo Nada Cella. Il legale Andrea Vernazza ha contestato le argomentazioni del pm, definendole “evanescenti”. La sentenza è prevista nel pomeriggio, mentre l’avvocato Cecere è assente. La vicenda continua a suscitare attenzione, con lo sviluppo delle fasi finali del procedimento giudiziario.

Nada Cella, due testimoni chiave in aula. L'accusa (finora) anonima, la proposta di nozze, il giallo del bottone: cosa è emerso - Questa mattina, giovedì 13 marzo, si è tenuta l'udienza del processo per la morte di Nada Cella, la segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari in via Marsala nello studio di Marco Soracco, ... leggo.it

Marco Soracco, commercialista imputato per favoreggiamento nel processo per la morte di Nada Cella, uccisa nel 1996 a Chiavari, nello studio del professionista per cui lavorava, è arrivato in tribunale poco prima delle 9, accompagnato dal suo avvocato facebook

CHI HA UCCISO NADA CELLA A VENTINOVE ANNI DAL DELITTO OGGI ARRIVA LA SENTENZA NEL PROCESSO APERTO.. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.