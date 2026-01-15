Processo Nada Cella in aula l’ultima difesa del legale di Soracco La sentenza nel pomeriggio Cecere assente

In aula si è svolta l’ultima difesa di Marco Soracco, accusato di favoreggiamento nel processo Nada Cella. Il legale Andrea Vernazza ha contestato le argomentazioni del pm, definendole “evanescenti”. La sentenza è prevista nel pomeriggio, mentre l’avvocato Cecere è assente. La vicenda continua a suscitare attenzione, con lo sviluppo delle fasi finali del procedimento giudiziario.

Andrea Vernazza, difensore del commercialista Marco Soracco accusato di favoreggiamento, contesta le tesi del pm: “Evanescenti”. Annalucia Cecere, imputata per l'omicidio, non sarà presente alla lettura del verdetto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

