Processo Nada Cella in aula l’ultima difesa del legale di Soracco La sentenza nel primo pomeriggio Cecere assente
In aula si conclude il processo Nada Cella, con l’ultima difesa dell’avvocato di Soracco. La sentenza è attesa nel primo pomeriggio; Cecere, invece, è assente. Andrea Vernazza, legale del commercialista, ha contestato le accuse del pm definendole “evanescenti”. La decisione finale si prospetta importante per chiarire la posizione di Soracco nel procedimento giudiziario in corso.
Andrea Vernazza, difensore del commercialista Marco Soracco accusato di favoreggiamento, contesta le tesi del pm: “Evanescenti”. Annalucia Cecere, imputata per l'omicidio, non sarà presente alla lettura del verdetto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
