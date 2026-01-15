Processo Nada Cella in aula l’ultima difesa del legale di Soracco La sentenza nel primo pomeriggio Cecere assente

In aula si conclude il processo Nada Cella, con l’ultima difesa dell’avvocato di Soracco. La sentenza è attesa nel primo pomeriggio; Cecere, invece, è assente. Andrea Vernazza, legale del commercialista, ha contestato le accuse del pm definendole “evanescenti”. La decisione finale si prospetta importante per chiarire la posizione di Soracco nel procedimento giudiziario in corso.

