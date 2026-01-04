L' impresa sfuma all' ultimo secondo Apu battuta in casa dell' Olimpia Milano

Nel finale, l'Apu perde una partita combattuta contro l'Olimpia Milano, con Armoni Brooks che ha segnato la tripla decisiva a pochi secondi dalla fine. La squadra di casa aveva condotto fin quasi alla fine, ma l'ultimo attacco degli avversari ha modificato l'esito dell'incontro. Un risultato che evidenzia la tensione e l’equilibrio delle sfide di alto livello nel campionato di pallacanestro.

Alla fine è arrivata la beffa. Armoni Brooks ha svegliato bruscamente l'Apu dalla partita da sogno giocata fino a due secondi dalla fine, quando è riuscito a liberarsi da Calzavara e a segnare la tripla dell'ultimo, fatale sorpasso. Gli uomini di Vertemati hanno mantenuto quaranta minuti di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

