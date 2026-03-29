Impresa dell' Apu vittoria al Carnera contro l' Olimpia Milano

L'Apu ha ottenuto una vittoria contro l'Olimpia Milano al Carnera, conclusa con un risultato che ha sorpreso molti. La squadra ha inseguito per tutta la partita, riuscendo a ribaltare la situazione negli ultimi minuti. La gara si è conclusa con un punteggio favorevole all'Apu, lasciando un segno nel campionato.

L'Apu non finisce più di stupire. Dopo una partita in cui i bianconeri hanno sempre inseguito, il finale è uno di quelli da raccontare ai nipoti. Il termine “resilienza” è forse, troppo spesso abusato, ma descrive perfettamente la capacità dei friulani di non arrendersi mai. Di fronte al talento sconfinato dell'Olimpia Milano, gli uomini di Vertemati sono scesi con il coltello tra i denti, imbrigliando fin da subito l'attacco dei meneghini, che a più riprese hanno provato ad allungare, venendo poi puntualmente ripresi dall'Apu, trascinata da un perfetto Semaj Christon (25 punti) e dal solito Alibegovic, sempre a suo agio quando la palla scotta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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