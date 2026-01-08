Basket Venezia vince ancora in EuroCup e supera al Taliercio il Cluj
Reyer Venezia prosegue la sua serie positiva in EuroCup, conquistando la terza vittoria consecutiva battendo il Cluj al Taliercio. Con questa vittoria, la squadra italiana raggiunge i rumeni in classifica con un record di 7-6, migliorando anche la differenza canestri. Un risultato importante per Venezia, che continua a mantenere alte le proprie possibilità di qualificazione nella competizione europea.
Terza vittoria consecutiva per la Reyer Venezia in EuroCup e questo è un successo fondamentale per la squadra italiana perchè batte i rumeni del Cluj Napoca e li raggiunge in classifica con un record di 7-6, ribaltando anche la differenza canestri. Finisce 90-83 per la Reyer, che continua nel suo ottimo momento e si avvicina sempre di più alla qualificazione agli ottavi di finale. Il protagonista della serata in casa Reyer è sicuramente Stefan Nikolic, che mette a referto 23 punti. In doppia cifra chiudono anche R.J. Cole con 18 punti e Chris Horton, che sfiorano anche la doppia doppia visto che mettono a referto rispettivamente 8 e 7 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it
