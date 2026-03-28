Valtur Brindisi brutto ko esterno | sconfitta a Mestre con il punteggio di 86-70

La Valtur Brindisi ha perso la partita contro Mestre con il punteggio di 86-70, durante l’anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A2. La gara si è svolta al palazzetto di Mestre e si è conclusa con una vittoria per la squadra di casa. La squadra ospite ha subito un brutto ko in trasferta.

Anticipo del sabato sera della trentaquattresima giornata di Serie A2 amaro per i ragazzi di coach Bucchi: padroni di casa capaci di toccare anche un vantaggio di +22 nel terzo quarto Pesante ko per la Valtur Brindisi nell'anticipo del sabato sera della trentaquattresima giornata di Serie A2, sconfitta al Taliercio di Mestre con il punteggio di 86-70. Una serata completamente negativa al tiro (419 da tre e 1425 ai liberi) per la squadra di coach Bucchi, costretta sin dal secondo quarto a inseguire gli avversari senza mai ribaltare l'inerzia nelle mani della Gemini Mestre capaci di toccare anche un vantaggio di +22 nel terzo quarto. Mestre firma il primo break del match al primo minuto del secondo periodo con un 5-0 che la porta a +8. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Valtur Brindisi, brutto ko esterno: sconfitta a Mestre con il punteggio di 86-70 Articoli correlati Basket, Rimini domina il big match: Valtur Brindisi ko al Flaminio 84-70BRINDISI - Sconfitta esterna per la Valtur Brindisi nel big match della 30esima giornata al Flaminio di Rimini, compromettendo anche la differenza... Valtur Brindisi si prepara per la trasferta di Mestre da capolista "in coabitazione"Dopo il successo all'ultimo respiro a Cento, secondo match consecutivo lontani dal PalaPentassuglia per i biancoazzurri. Aggiornamenti e notizie su Valtur Brindisi Serata negativa per la Valtur Brindisi: pesante sconfitta a MestrePesante kappaò per la Valtur Brindisi nell’anticipo del sabato sera della trentaquattresima giornata di Serie A2, sconfitta al Taliercio di Mestre con il pun ... brundisium.net Muscoli e lucidità: Brindisi c’è. La Valtur è tornata con merito in vetta alla classificaNon è stata una passeggiata, e forse è meglio così. Perché le vittorie sporche, quelle ottenute muscoli, fiato corto e i nervi d’acciaio, pesano almeno il ... quotidianodipuglia.it