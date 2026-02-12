Il Tar Calabria rigetta i ricorsi dei candidati non eletti alle regionali | valido il seggio di Falcomatà

Il Tar Calabria ha respinto i ricorsi di alcuni candidati non eletti alle ultime regionali. I giudici hanno confermato la validità del seggio di Falcomatà, respingendo le contestazioni. La decisione mette fine alle polemiche sui risultati elettorali in regione.

Dopo l'udienza di ieri, arriva la decisione del tribunale amministrativo, che non ha accolto la tesi secondo cui per l'esito delle regionali si sarebbero dovuti conteggiare anche i voti dei presidenti Sono validi per il Tar della Calabria i seggi del consiglio regionale contestati con i ricorsi di alcuni candidati non eletti. Dopo l'udienza di ieri, è arrivata la decisione della prima sezione del tribunale amministrativo di Catanzaro, emessa dal collegio giudicante composto dal presidente Gerardo Mastrandrea, Arturo Levato e Valeria Palmisano. Per il Tar, è da rigettare la tesi dei ricorrenti, che ritenevano erroneo il conteggio dei voti di Eligendo (poi confermato dall'ufficio elettorale della corte d'appello catanzarese) poiché non includeva i voti dei candidati presidente.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

