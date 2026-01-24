Moretti scarcerato l' Italia ritira l' ambasciatore in Svizzera | Un oltraggio alle vittime di Crans-Montana Chi ha pagato la cauzione? I tre nomi

Il Governo italiano ha deciso di richiamare l’ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, avvenuta per decisione del Tribunale di Sion. La misura è stata adottata in risposta alle reazioni ufficiali e alle polemiche generate dall’evento, considerato un oltraggio alle vittime di Crans-Montana. Restano da chiarire i dettagli sulla cauzione e sui soggetti coinvolti nel pagamento.

Il Governo e la Farnesina hanno ufficialmente richiamato l'ambasciatore italiano in Svizzera a seguito della decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, il proprietario del locale "Le Constellation" di Crans-Montana, teatro della drammatica tragedia di Capodanno. La mossa, di eccezionale gravità sul piano internazionale, è stata concordata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Crans-Montana, Jacques Moretti lascia il carcere: «Un caro amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi». Meloni: «Sono indignata» L'ira del Governo italiano La notizia del rilascio ha scatenato una reazione durissima ai vertici dell'esecutivo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Moretti scarcerato, l'Italia ritira l'ambasciatore in Svizzera: «Un oltraggio alle vittime di Crans-Montana». Chi ha pagato la cauzione? I tre nomi Crans-Montana, Jacques Moretti libero: un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi. Meloni: «Indignata, oltraggio alle vittime»Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sion dopo il pagamento di una cauzione di 200. Crans-Montana, l’Italia richiama l’ambasciatore in Svizzera: la decisione dopo la scarcerazione di Jacques Moretti. Chi ha pagato la cauzioneLa decisione dell’Italia di richiamare l’ambasciatore in Svizzera nasce dalla scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nella vicenda della strage di Capodanno a Crans Montana. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Moretti scarcerato, protesta il governo: un oltraggio; Crans-Montana: pagata la cauzione, Moretti scarcerato. Meloni: 'Oltraggio alla memoria delle vittime'; Jacques Moretti può lasciare il carcere, versata la cauzione; Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti. La cauzione pagata dall’amico stretto e la…. Moretti scarcerato, l'Italia ritira l'ambasciatore in Svizzera: «Un oltraggio alle vittime di Crans-Montana». Chi ha pagato la cauzione? I tre nomiIl Governo e la Farnesina hanno ufficialmente richiamato l'ambasciatore italiano in Svizzera a seguito della decisione del Tribunale di Sion ... msn.com Scarcerazione Moretti, l’Italia richiama a Roma l’ambasciatore in SvizzeraL’ambasciatore italiano in Svizzera è stato richiamato a Roma dopo la decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del Constellation, dove è avvenuta la tragedia di ... repubblica.it Crans, scarcerato Moretti, l’ira di Meloni: «È oltraggio» x.com Notizia Il proprietario del club Le Constellation, Jacques Moretti, ha versato una cauzione di 200 mila franchi svizzeri. Grazie al pagamento è stato scarcerato. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.