La Figc tende una mano alle società Impianti chiusi ‘ristori’ in vista Task force | conclusa fase ricognitiva

La Figc ha deciso di aiutare le società sportive colpite dai campi chiusi, a causa delle verifiche delle Asl che hanno riscontrato carenze nei documenti. La commissione regionale della Federazione intende mettere a disposizione fondi per coprire le spese di gestione e mantenimento degli impianti inattivi. Nel frattempo, è terminata la fase di verifica sui requisiti richiesti.

Il comitato regionale della Figc Lnd è pronta a stanziare un contributo economico per le società ritrovatesi prive dei rispettivi campi sportivi a seguito delle carenze documentali riscontrate dai sopralluoghi effettuate da Asl. Intanto, fa sapere il Comune, la task force comunale ha terminato la fase di "ricognizione documentale degli impianti". E un ex-candidato sindaco ha annunciato di esser pronto a presentare un esposto alla Corte dei Conti in merito ad un campo sportivo ancora in attesa che i lavori siano ultimati. La "telenovela impiantistica sportiva" sembra insomma arricchirsi di un nuovo capitolo, con i prossimi giorni che potrebbero portare in dote ulteriori sviluppi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In 400 alla sala convegni Figc di Ancona per la storica società. Il vicesindaco Zinni sulla piscina in costruzione: "Gli impianti del Pnrr vanno terminati entro giugno 2026». Vela Nuoto premia i suoi atleti: "Siamo in una fase di inerzia»Oltre 400 persone hanno partecipato alla presentazione della Vela Nuoto Ancona presso la sala convegni della Figc, con premi e riconoscimenti agli atleti e alle squadre più meritevoli della passata stagione.

