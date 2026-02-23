Rivoluzione negli impianti sportivi | il Comune mette a bando la gestione Sinigaglia Casate e palaghiaccio

Il Comune ha deciso di mettere a bando la gestione di tre impianti sportivi, tra cui la piscina Sinigaglia, per migliorare i servizi offerti. La causa principale è la necessità di aggiornare le strutture e coinvolgere nuovi gestori. La decisione interessa anche le piscine di Casate e il palaghiaccio, che da poco ha ricevuto nuovi investimenti. La gara sarà aperta a tutte le aziende interessate entro la fine del mese.

Il 30 giugno non sarà una data qualsiasi per lo sport comasco. Quel giorno, se non ci saranno sorprese, finirà la gestione affidata alla Como Servizi Urbani per quattro delle principali strutture cittadine: la piscina Sinigaglia, quella di Casate, il palaghiaccio (che da poco ha ottenuto tutte le certificazioni) e il centro sportivo di Sagnino. Una piccola rivoluzione, anche se qualcuno preferisce chiamarla "riassetto". L'amministrazione comunale ha deciso di mettere a bando i quattro impianti, cercando soggetti privati disposti a prenderne in mano la gestione. Ogni struttura avrà una propria gara.

Progetti per ridurre gli sprechi e i rifiuti a scuola e negli impianti sportivi, al Comune 248mila euro da AtersirL’amministrazione comunale di Cesena investe 248mila euro da Atersir per progetti di riduzione degli sprechi e dei rifiuti nelle scuole e negli impianti sportivi.

Il Comune di Cesena investe 248 mila euro provenienti da Atersir per progetti mirati a ridurre gli sprechi e i rifiuti nelle scuole e negli impianti sportivi.

