Askatasuna Ilaria Salis | Sono lì con il cuore FdI fa esplodere la polemica social | Sempre dalla parte sbagliata

La polemica tra politica e social si infiamma dopo le violenze a Torino. Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, si schiera con il cuore accanto ai manifestanti, dicendo di essere “lì con il cuore”. Fratelli d’Italia non ci sta e rilancia con durezza: “Sempre dalla parte sbagliata”. La discussione diventa ancora più accesa sui social, dove il dibattito si sposta tra applausi e critiche.

La polemica politica esplosa dopo il weekend di violenze a Torino entra con forza nel dibattito nazionale e si concentra sulla figura di Ilaria Salis, eurodeputata eletta nel giugno 2024 al Parlamento Europeo con Alleanza Verdi e Sinistra. Al centro dello scontro c’è la sua presa di posizione pubblica sugli scontri legati al centro sociale Askatasuna, culminati in una serie di incidenti che hanno coinvolto direttamente le forze dell’ordine, con un bilancio pesante di feriti e ricoveri. Leggi anche: Askatasuna, la strana teoria di Concita De Gregorio: “A chi conviene lo scontro, il tornaconto del governo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Askatasuna, Ilaria Salis: “Sono lì con il cuore”. FdI fa esplodere la polemica social: “Sempre dalla parte sbagliata” Approfondimenti su Askatasuna Ilaria Salis Askatasuna, Ilaria Salis. "Sono lì con il cuore", esplode l'ira di Fdi Fratelli d’Italia attacca duramente Ilaria Salis, eurodeputata di AVS, che si è presentata con il cuore aperto durante l’ultima seduta al Parlamento Europeo. Sull’Iran evapora il campo largo: Conte si sfila dalla condanna bipartisan del regime. Sempre dalla parte sbagliata L’unità dell’opposizione italiana si sgretola sul tema Iran, dopo che anche Giuseppe Conte si è distanziato dalla condanna condivisa contro il regime di Teheran. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Askatasuna Ilaria Salis Argomenti discussi: Senza lo sgombero di Askatasuna.... L'assurda teoria del parlamentare di Avs; Askatasuna, Schlein chiama Meloni dopo la manifestazione di Torino: Le istituzioni non dividano; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: ASKATASUNA, SPINELLI (FDI). SERVE PRESA DI POSIZIONE NETTA DELLA MAGISTRATURA; Ora cantate Bella ciao ad Askatasuna. Askatasuna, Ilaria Salis: Sono lì con il cuore. FdI fa esplodere la polemica social: Sempre dalla parte sbagliataLa polemica politica esplosa dopo il weekend di violenze a Torino entra con forza nel dibattito nazionale e si concentra sulla figura di Ilaria Salis, ... thesocialpost.it Askatasuna, la strana teoria di Concita De Gregorio: A chi conviene lo scontro, il tornaconto del governo…Quanto accaduto sabato a Torino durante il corteo pro Askatasuna continua a far discutere, non solo per le violenze che hanno trasformato la manifestazione in ... thesocialpost.it Sono passate 24 ore dalla terribile notizia dell’agente pestato da un branco di terroristi conigli dei centri sociali, gli stessi che poche ore prima la mia collega in Parlamento europeo Ilaria Salis aveva sostenuto con grande entusiasmo su Facebook. Da allora, si facebook QUELLO CHE È ACCADUTO A TORINO RICORDA LA “BANDA DEL MARTELLO” DI CUI ILARIA SALIS È ACCUSATA DI FAR PARTE. IL MARTELLO OGGI È SIMBOLO DI VIOLENZA IDEOLOGICA, NON PIÙ DI LAVORO OPERAIO Un tempo falce e martello e x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.