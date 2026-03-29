L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha denunciato un controllo di polizia svolto ieri mattina presso l’albergo in cui alloggiava a Roma. Secondo quanto riferito, Salis ha accusato gli agenti di aver tentato di intimidire e ha commentato la vicenda con toni durissimi. La notizia ha suscitato immediatamente reazioni e dibattiti sulla vicenda.

Nuova polemica firmata Ilaria Salis. L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha denunciato con toni durissimi il controllo di polizia effettuato ieri mattina nell’albergo di Roma dove alloggiava.Intorno alle 7:30, mentre dormiva, la Salis ha sentito bussare alla porta. "Ilaria Salis, Polizia. Apra", le hanno detto gli agenti. Dopo aver mostrato i documenti e aver precisato di essere eurodeputata, è stata sottoposta a un controllo durato circa un’ora, con gli agenti rimasti sulla soglia della camera. La parlamentare ha raccontato di essere stata interrogata sul suo arrivo a Roma, sulla manifestazione a cui intendeva partecipare nel pomeriggio, sulle manifestazioni passate e se avesse con sé "oggetti per offendere". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis attacca i poliziotti: "Volevano intimidirmi"

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