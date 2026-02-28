Clima di altissima tensione tra l’Iran e l’asse Usa-Israele, una situazione delicata secondo buonsenso. Eppure c’è chi riesce a tirare fuori il fascismo anche in questo caso. Parliamo ovviamente dell’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis, intervenuta su X con un commento tagliente rispetto alle azioni militari di Washington e Tel Aviv. Il suo giudizio è tranchant: "Gli attacchi criminali condotti dall'asse fascio-genocidario Stati Uniti e Israele non hanno nulla a che vedere con il sostegno al popolo iraniano oppresso dal regime". Secondo l’eurodeputata rossoverde, le motivazioni alla base degli interventi sarebbero legate a interessi strategici e geopolitici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ilaria Salis attacca Usa e Israele: "Asse fascio-genocidario"

