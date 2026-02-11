Virginia Libero a Pescara | la segretaria nazionale dei Giovani democratici ai due incontri sul referendum costituzionale e sulle elezioni comunali

Venerdì 13 febbraio, a Pescara, Virginia Libero, segretaria nazionale dei Giovani Democratici, partecipa a due incontri dedicati al referendum costituzionale e alle elezioni comunali. La presenza di Libero si inserisce nel calendario di eventi organizzati dai giovani del partito, che vogliono confrontarsi con i cittadini e approfondire i temi più caldi delle prossime settimane.

Giovedì 12 e venerdì 13 febbraio si terranno due incontri sul referendum costituzionale dei Giovani Democratici d’Abruzzo. Sarà presente anche la segretaria nazionale Virginia Libero ai due appuntamenti pubblici dedicati alla campagna politica. Il primo appuntamento si terrà domani, giovedì 12 febbraio alle ore 18, da Cosimetti mensa e bar in via Poerio, con un’iniziativa pubblica sul No al referendum costituzionale, alla quale parteciperanno, insieme alla segretaria nazionale, il magistrato ordinario in tirocinio alla corte d’appello dell’Aquila, dott. Daniele Di Iulio, e Claudio Mastrangelo, componente della direzione nazionale dei Giovani democratici.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Domenica pomeriggio, i Giovani democratici di Pescara si ritrovano nel comitato di via Nicola Fabrizi per sostenere il candidato sindaco Carlo Costantini.

