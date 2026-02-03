Saverio Gileno coordinerà la Segreteria nazionale dei Giovani Democratici

Saverio Gileno sarà il nuovo coordinatore nazionale dei Giovani Democratici. La nomina è stata ufficializzata ieri durante la direzione nazionale, dopo il voto dei membri. Gileno, già annunciato al congresso di novembre, si occuperà ora delle Politiche industriali e dello Sviluppo economico. La sua nomina segna un passo importante per il movimento giovanile del partito.

Nel corso della direzione nazionale svoltasi il 2 febbraio è stato ufficializzato il voto che ha eletto Saverio Gileno coordinatore nazionale della Segreteria dei Giovani Democratici, incarico già annunciato durante il congresso nazionale di novembre, con l'assegnazione della delega alle Politiche industriali e allo Sviluppo economico. La delega è stata votata all'unanimità dalla direzione nazionale. Gileno è attualmente segretario regionale dei Giovani Democratici in Abruzzo.

