il napoli ha chiesto informazioni per terrier del bayer leverkusen

Il Napoli ha recentemente manifestato interesse per l'esterno Terrier del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano sui social, la società partenopea ha avviato contatti per valutare un possibile trasferimento. Questa notizia si inserisce nel quadro delle ultime operazioni di mercato della squadra, sempre attenta a rinforzare il proprio roster con profili di qualità. Per aggiornamenti, consultate le fonti ufficiali e le analisi di settore.

Come evidenziato sui social del giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe chiesto informazioni per l'esterno offensivo Martin Terrier. Il Bayer Leverkusen per il momento continua a ribadire di non voler cedere il calciatore in prestito in questo mese di gennaio.

Il Napoli mostra interesse per Martin Terrier del Bayer Leverkusen, ala sinistra francese nato nel 1997, attualmente in forza ai tedeschi.

Il Napoli valuta l'acquisto di Martin Terrier, attaccante del Bayer Leverkusen, come possibile rinforzo per l'attacco.

