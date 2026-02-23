Missione Juve per Poku | osservato speciale il talento del Bayer Leverkusen

La Juventus ha deciso di seguire da vicino il talento del Bayer Leverkusen, motivata dalla recente esplosione delle sue qualità in campo. La scelta deriva dall’interesse per un giocatore che ha dimostrato grande rapidità e tecnica, attirando l’attenzione di diversi club europei. Gli osservatori bianconeri hanno già monitorato le sue prestazioni nelle ultime partite, valutando possibili sviluppi futuri. La società continua a pianificare acquisti mirati per rafforzare la rosa.

la juventus prosegue nel piano di costruzione del team puntando su giovani talenti internazionali e su una rete di osservatori attiva a livello globale. un emissario bianconero era presente al Pireo per assistere al playoff di champions league tra olympiacos e bayer leverkusen, segno tangibile di un lavoro di scouting costante e orientato al futuro. l'esterno offensivo ernest poku, classe 2004 del Bayer leverkusen, ha chiuso una stagione notevole con 5 gol e 5 assist. le sue doti principali includono incisività, visione di gioco e una notevole duttilità, qualità che lo rendono appetibile per il modello offensivo previsto dal tecnico di riferimento.