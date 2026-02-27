Il voto anticipato in Danimarca

Il voto anticipato in Danimarca è al centro dell’attenzione dopo l’annuncio del governo di convocarlo. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra gli osservatori politici e i cittadini, che si interrogano sulle possibili conseguenze di questa scelta. La situazione politica si evolve rapidamente, lasciando aperte molte domande sui prossimi sviluppi e sulle ripercussioni per il paese.

I nuovi volenterosi per la Groenlandia. Soldati e deterrenza politica a Trump Rischio calcolato o scommessa pericolosa? Mette Frederiksen, la premier socialdemocratica della Danimarca, ieri ha annunciato elezioni anticipate per il 24 di marzo, sperando di capitalizzare sull’effetto bandiera provocato dalle mire di Donald Trump sulla Groenlandia per restare al potere altri quattro anni. La mossa è astuta. Dopo aver perso le elezioni locali del novembre del 2025 ed essere precipitata nei sondaggi a dicembre, la popolarità di Frederiksen ha ricominciato a salire a seguito della sua reazione alle minacce di Trump. Il suo Partito socialdemocratico, che era sceso sotto il 20 per cento, sta riprendendo quota settimana dopo settimana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il voto anticipato in Danimarca Danimarca, la premier Frederiksen va al voto anticipato e cerca l’effetto-GroenlandiaMette Frederiksen rompe gli indugi e convoca le elezioni anticipate in Danimarca cercando di sfruttare il trend favorevole dei consensi per il suo... Leggi anche: Giappone verso il voto anticipato. Gli scenari politici Can I Really Vote in Denmark Temi più discussi: Texas, il voto anticipato accende le primarie del 3 marzo; Danimarca al voto anticipato: Frederiksen si gioca la carta Groenlandia; Meloni, il referendum e lo spettro del voto anticipato (se vince il No); Patto di fine legislatura, il piano B della premier in caso di sconfitta. Il voto anticipato in DanimarcaRischio calcolato o scommessa pericolosa? Mette Frederiksen, la premier socialdemocratica della Danimarca, ieri ha annunciato elezioni anticipate per il 24 di marzo, sperando di capitalizzare ... ilfoglio.it Frederiksen anticipa il voto in Danimarca al 24 marzo. Punta all'incasso nella lotta per la GroenlandiaMette Frederiksen ha anticipato le elezioni parlamentari in Danimarca al prossimo 24 marzo. Gli elettori decideranno chi siederà nel Folketing per il prossimo mandato di quattro anni. Il Parlamento ... huffingtonpost.it #Danimarca – La premier Mette #Frederiksen ha annunciato le elezioni parlamentari il 24 marzo, consentendo il voto con diversi mesi di anticipo dopo le tensioni con Washington sulla Groenlandia, tema su cui la premier punta a capitalizzare il consenso. x.com Su "Il Giornale del Mattino" l'8 marzo 1946 apparve un articolo della già celebre Sibilla Aleramo. . Il passo è interessante perché Aleramo considera questa ricorrenza come la celebrazione della richiesta femminile del voto. Fonte: Storia del voto alle donne in It - facebook.com facebook