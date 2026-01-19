giappone verso il voto anticipato gli scenari politici

Il Giappone si appresta a convocare elezioni anticipate, come annunciato dal primo ministro Sanae Takaichi durante una conferenza stampa. Lo scioglimento delle Camere è previsto per questa settimana, segnando un importante momento nel panorama politico nazionale. Questo scenario apre diversi possibili sviluppi, influenzando la stabilità e le future strategie del governo giapponese.

È arrivata la conferma: il Giappone andrà al voto anticipato. In una conferenza stampa, il primo ministro giapponese, Sanae Takaichi, ha annunciato lo scioglimento delle Camere, previsto per la sessione parlamentare di questo venerdì. Per superare in maniera definitiva l’instabilità politica del Paese, la premier ha confermato che le elezioni saranno anticipate al prossimo 8 febbraio, quando inizialmente erano in programma per l’estate del 2028. Tra una settimana, invece, comincerà la nuova campagna elettorale. La decisione non è inusuale. Secondo la stampa internazionale, è molto comune che i primi ministri giapponesi che arrivano al potere grazie alle primarie scelgono di convocare elezioni generali all’inizio del mandato per sfruttare la loro popolarità e rafforzare la legittimità politica. 🔗 Leggi su Formiche.net

