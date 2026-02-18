Morto dopo 24 ore di lotta in ospedale l' automobilista non sopravvive al tremendo incidente | chi era la vittima

L’automobilista coinvolto in un grave incidente ha perso la vita dopo 24 ore in ospedale. La vittima, un uomo di 45 anni, era stato soccorso immediatamente dopo lo scontro frontale avvenuto sulla strada provinciale, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Nonostante i tentativi di rianimarlo, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. La polizia sta indagando sulle cause dello schianto, avvenuto in un tratto di strada noto per la scarsa visibilità. La vittima lascia due figli piccoli.

Dopo aver perso il controllo dell'auto era finito nel fosso. Poi la corsa al Bufalini, dove improvvisamente le sue condizioni sono precipitate Subito dopo l'incidente era stato portato d'urgenza in ospedale, ma qui le sue condizioni sono improvvisamente precipitate. Non ce l'ha fatta l'uomo rimasto vittima dell'incidente stradale a San Pietro in Vincoli, all'incrocio tra via Valle Rustica e via Formella inferiore. È morto nella giornata di mercoledì. La vittima si chiamava Mario Gazzani, aveva 73 anni. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 con elicottero e ambulanza, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri della compagnia di Cervia per la gestione della viabilità.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Vegliano il figlio morto in un incidente, ore dopo la scoperta sconvolgente: chi era in realtàDopo aver passato ore accanto al corpo del loro figlio diciassettenne in un incidente, i genitori di Vegliano hanno scoperto una verità sconvolgente che ha cambiato completamente la loro percezione degli eventi.

Incidente sulla tangenziale, automobilista non sopravviveI funerali di Mirko Zala-Paravicini si sono svolti ieri a Poschiavo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.